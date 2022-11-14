هدافو النصر أمل الأخضر في المونديال

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وهنا لا نقصد فقط خط هجوم فقط، بل عدد اللاعبين القادرين على التسجيل بشكل عام، سواء كان مدافعا أو لاعب خط وسط.ويعد أكثر الغائبين في هذا الموسم عن التسجيل سالم الدوسري، والقائد سلمان الفرج، إذ لم يسجلا أي هدف في هذا الموسم، سواء مع المنتخب أو فريق الهلال.
وخلال القائمة الرسمية للأخضر يملك 8 لاعبين فقط سجلوا هذا الموسم مع فرقهم أو مع المنتخب، ويتضح أن لاعبي النصر هم الأكثر تسجيلا بواقع 7 أهداف من أصل 14 هدفا.
في المقابل، وتحديدا في صفوف المنتخب الأرجنتيني الذي سيقابل منتخبنا في المباراة الافتتاحية، يملك في صفوفه لاعبين هدافين سجلوا أهدافا كثيرة مع منتخبهم أو فرقهم.
وسجل الأخضر خلال مبارياته الودية (التسع) 4 أهداف فقط، في حين سجل المنتخب الأرجنتيني 11 هدفا من 3 مباريات فقط.
ويختم المنتخب الأرجنتيني مبارياته الودية بلقاء المنتخب الإماراتي الأربعاء المقبل، وفي الوقت نفسه يختم الأخضر أيضا تحضيراته بمواجهة منتخب كرواتيا.
يذكر، أن إحصائيات تسجيل الأهداف مع المنتخب بداية من يونيو الماضي، أما مع الأندية فهي من بداية الموسم الكروي الحالي.
8 لاعبين سجلوا هذا الموسم مع فرقهم أو مع المنتخب
- فراس البريكان لاعب النصر السابق 4 أهداف مع فريق الفتح
- هيثم عسيري مع نادي الأهلي (هدفان) ومع المنتخب هدف
- سامي النجعي (هدفان) مع فريق النصر
- صالح الشهري (هدفان) مع المنتخب
- سلطان الغنام (هدف) مع فريق النصر
- علي البليهي (هدف) مع فريق الهلال
- هتان باهبري (هدف) مع فريق الشباب
هدافو الأرجنتين
- ليونيل ميسي 7 أهداف مع باريس سان جيرمان و9 أهداف مع المنتخب
- لاوتارو مارتينز سجل 7 مع إنتر ميلان وهدفا مع المنتخب
- جوليان الفاريز سجل 3 مع مانشيستر سيتي وهدفا مع المنتخب
- ديبالا سجل 5 أهداف مع فريق روما
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