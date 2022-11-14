المغربي أمين حارث يتعرض لإصابة قبل المونديال

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وخرج حارث، لاعب خط وسط شالكه الألماني السابق، مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز مارسيليا على مضيفه موناكو 3 / 2 الأحد، ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الفرنسي، إثر تلاحم مع أكسيل ديساسي في الدقيقة 58.وعانى حارث (25 عاما)، الذي شارك في 16 مباراة دولية، من آلام في الركبة اليسرى، وأعلن نادي مارسيليا، أمس، أنه تعرض لالتواء في الرباط الصليبي للركبة.
ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الماضية، في 23 نوفمبر.
وبعدها يخوض المنتخب المغربي مباراتيه الأخريين في المجموعة السادسة أمام بلجيكا في 27 نوفمبر وكندا في الأول من ديسمبر.
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