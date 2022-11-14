شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مدير فنى للفريق الأول لنادى السكة الحديد خلفا لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق نادي السكة الحديد على الاعتذار الذي تقدم به محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدم الاستمرار في منصبه، بعد التعادل في مباراة اليوم أمام المصرية للاتصالات.

وتعادل فريق السكة الحديد، عصر اليوم الإثنين، أمام ضيفه المصرية للاتصالات بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعبه ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وقرر نادي السكة الحديد تعيين أمير عزمي مجاهد مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول، خلفًا لمحمد صلاح الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته.

كما قرر النادي تعيين وائل خليفة في منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة ومحمد جودة مدرب عام.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 6 نقاط، جمعها من التعادل في 3 مباريات والفوز في مباراة والخسارة في مثلها.