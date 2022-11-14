شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للتايكوندو فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 ببطولة العالم التى تقام فى المكسيك.

وتأهل عيسى فى وزن تحت 80 ك، بعد تغلبه على منافسه لاعب الصين تايبيه بنتيجة 2/0.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من: مصطفى فرج وزن تحت 58ك، أحمد وائل وزن تحت 63ك ، اياد بركات وزن تحت 68ك، رامي عيسى وزن تحت 74ك، سيف عيسي وزن تحت 80ك، احمد راوى وزن تحت 87ك، شهد سامى وزن تحت 49ك، أشرقت نبيل وزن تحت 57ك، آية شحاته وزن تحت 67ك، ميسون إيهاب وزن تحت 73ك.

كان التايكوندو قد شارك فى بطولة صربيا المفتوحة، وحقق خلالها أحمد راوى المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توج سيف عيسى بالبرونزية.