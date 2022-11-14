شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية للاعبى البنك الأهلى للتواجد فى المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، على لائحة الفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين بالتواجد فى المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم والمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على استغلال الحالة المعنوية للاعبين، عقب الفوز على سيراميكا للاستمرار في النتائج الإيجابية، وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز رغم البداية غير الموفقة للفريق، حيث تعادل في أول مباراتين أمام فاركو وسموحة.

وكان فريق البنك الأهلى قد حقق الفوز وديا أمس على نظيره كسكادا بنتيجة 3 / 2، ضمن الاستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وإحراز الأهداف كل من ناصر منسي (هدفين) وحمدي علاء.

ويحتل البنك الأهلي فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد 3 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى لقاء حتى الآن، ليجمع 5 نقاط من 3 مباريات.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والمقرر لها الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى باستاد الدفاع الجوى فى الخامسة مساءً.