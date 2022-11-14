رابطة الأندية تقرر معاقبة جماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، فرض عقوبات على ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، بسبب مبارياتهما في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت الرابطة توقيع عقوبة مالية على نادي الاتحاد السكندري قدرها 20 ألف جنيه لما بدر من جماهيره في مباراة طلائع الجيش، بينما حرمت عددًا من جماهير الأهلي من حضور مباراتين للفريق.

وكان الاتحاد قد فاز في مباراته على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتصر الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف.

مباراة الأهلي والداخلية

قررت رابطة الأندية حرمان عدد 987 مشجعا من النادي الأهلي من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

قررت الرابطة توقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه على الاتحاد السكندري لما بدر من جماهيره تجاه أحد عناصر اللعبة خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.