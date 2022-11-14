شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد التعادل مع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد صلاح نجم الزمالك السابق، استقالته من تدريب السكة الحديد منذ قليل، بعد التعادل مع المصرية للاتصالات بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما.



وقاد محمد صلاح فريق السكة الحديد فى 5 مباريات حتى الآن، نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل مثلها.



ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، والتى يتضدرها فريق القناة بقيادة محمد حليم برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات محققًا العلامة الكاملة.



وواصل فريق القناة تربعه على قمة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بالفوز الرابع على التوالي على حساب مستقبل سبورت بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب.



كما حقق الترسانة فوزا كبيرا برباعية مقابل للاشئ على العبور ليصعد للمركز الثانى برصيد 11 نقطة ، بينما تعادل زد أف سى مع الإنتاج الحربى سلبيا رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس ، بينما رفع العجلات الحربية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ10 .

وأسفرت نتائج الجولة عن:

القناة 1/0 مستقبل وطن

السكة الحديد – المصرية للاتصالات 2 / 2

وادى دجلة – منتخب السويس 3 – 2

الإعلاميين – إيسترن كومبانى 1 – 1

بورتو السويس – بتروجت 1 – 1

النصر – كهرباء الإسماعيلية 1 – 1.

الانتاج الحربي 0/ 0 زد

الترسانة 4 /0 العبور