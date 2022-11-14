شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع الإسماعيلى بشد فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، برنامجا مكثفا للاعب أحمد محسن المدافع الأيسر للفريق من أجل لحاقه بمباراة فاركو القادمة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى والتى أبعدته عن المباراتين الوديتين لفريقه ضد أبو حماد وفريق شباب النادي مواليد 2001 استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الدراويش حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد إنتهاء سلسلة مبارياته الودية خلال توقف الدوري، على أن يستأنف تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.