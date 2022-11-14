شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل التدريبات استعدادًا لمواجهة أسوان بكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة، بقيادة اليوناني بابافاسيليو، التدريبات الجماعية اليوم على استاد المحلة؛ استعدادًا لمواجهة أسوان، ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة.

وقام بابافاسيليو بإجراء تقسيمة بين لاعبي الفريق، استهدف منها تطبيق بعض الجمل والتكتيكات الفنية التي يسعى لتنفيذها خلال المباريات المقبلة.

شهدت تدريبات غزل المحلة عودة كل من خالد الاخميمى قائد الفريق الذى كان يعانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والثنائى أحمد الندرى وصلاح ريكو بعد أن حصل على راحة أمس بسبب إصابتهم بالإنفلوانزا، كذلك شهد التدريب مشاركة كريم مصطفى، الوافد الجديد لصفوف الفريق بشكل طبيعى.

وخضع المهاجم التنزانى إدام سيلمبا للتأهيل من الإصابة التي لحقت به حيث كان يعانى من ضد في العضلة الضامة.

وكانت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة قد أسفرت عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان، ومن المقرَّر إقامة المباراة يوم 19 من الشهر الجاري، وتُقام على ستاد أسوان، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وعلى صعيد آخر يحتلُّ فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقَّق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، وسجَّل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين.



غزل المحلة



غزل المحلة



غزل المحلة



غزل المحلة



غزل المحلة



غزل المحلة