شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يتعادل مع أبو قير للأسمدة بهدفين لمثليهما ويواصل تربعه على قمة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة قوية استطاع أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين من تحويل خسارته بهدفين نظيفين أمام المنصورة بملعب الأخير إلى التعادل بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع أبناء الدقهلية رصيدهم إلى 11 نقطة بينما رفع المنافس رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس.

وجاءت باقى نتائج المجموعة:

الحمام – بروكسى 1 – 1

سبورتنج – جمهورية شبين 0 – 0

الأوليمبى – المصرى بالسلوم 1 – 1

بايونيرز – بلدية المحلة 0 – 1

دكرنس – الهلال 1 – 0

كفر الشيخ – نبروه 1 – 0

طنطا – المجد 0 – 0