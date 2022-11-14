شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهزم كيما أسوان بهدفين ويواصل تصدره لمجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو سيطرته على المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد محققًا فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كيما أسوان بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد الخاسر عند 8 نقاط في المركز السادس .

كما حقق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم فوزا مهما خارج ملعبه على الألومنيوم بهدف مقابل للاشئ ليقفز للمركز الثانى برصيد 11 نقطة ، بينما استمر أبناء نجع حمادى في المركز الأخير برصيد نقطة وحيد .

وجاءت باقى نتائج الجولة:

أسمنت – الفيوم 1 – 2

المدينة – طامية 0 – 1

تليفونات – النصر للتعدين 1 – 2

المقاصة – ملوى 3 – 0

ديروط – لافيينا غدا

المنيا – شبان قنا مؤجل