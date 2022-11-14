منتخب الناشئين يودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية عقب الهزيمة أمام المغرب 1/2

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القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا عقب الهزيمة أمام نظيره المغرب بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد 5 جويلية بالجزائر.

وكان تقدم المنتخب المغربى في الدقيقة السابعة من كرة عرضية لتسكن شباك الحارس عبد المنعم تامر دون تدخل أى لاعب فى الكرة، ثم عزز لاعبو أسود الأطلس بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع وفي الشوط الثانى قلص لاعبى منتخب مصر الفارق في الدقيقة 58 عن طريق أيمن أمير عبد العزيز.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد منتخب المغرب للنقطة التاسعة و ياتى منتخب ليبيا في المركز الثانى برصيد 4 نقاط و تونس تحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط و في المركز الأخير أحتله المنتخب المصرى برصيد 3 نقاط.

وكان حقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ثم التعرض للهزيمة أمام منتخب المغرب في الجولة الأخيرة بنتيجة 2 / 1.

وخاض منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: عبدالرحمن على ، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو عبريال، علي إيهاب، مروان محمود، حسام حسن ، محمد عبد الناصر .

الهجوم: أيمن أمير .