شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ظهور كهربا وانتظام شريف وعبد القادر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وشهد المران مشارك محمود كهربا بعد تعافيه من نزلة برد شديدة، وكذلك انتظام الثنائي محمد شريف وأحمد عبد القادر بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

كما شهدت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم مشاركة الثلاثي محمد محمود وزياد طارق وعبد الرحمن رشدان والذين ابتعدوا عن المشاركة فى تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وفضل الجهاز الفني تصعيدهم للاستعانة بهما وتعويض الغيابات الكثيرة بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات استشفائية في الجيم مع بداية فقرات المران استمرت لمدة 45 دقيقة تحت إشراف أندريس اندويا مدرب أحمال الفريق .

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع الاعبين قبل انطلاق فقرات المران على ملعب التتش.

وتحدث المدير الفني ومدير الكرة مع اللاعبين حول الإعداد للفترة المقبلة والبرنامج التدريبي الخاص باللاعبين.

وقاد كولر الفريق في فقرات بدنية متنوعة بالكرة وتدريبات فنية أخرى اعتمدت على مهارات اللاعبين الفردية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.



زياد طارق



عبد الرحمن رشدان



محمد محمود بالمران



محمد محمود



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي