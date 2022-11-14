شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم مستقبل سبورت بهدف ويواصل تربعه على قمة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق القناة تربعه على قمة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بالفوز الرابع على التوالي على حساب مستقبل سبورت بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب.

كما حقق الترسانة فوزا كبيرا برباعية مقابل للاشئ على العبور ليصعد للمركز الثانى برصيد 11 نقطة ، بينما تعادل زد أف سى مع الإنتاج الحربى سلبيا رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس ، بينما رفع العجلات الحربية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ10 .

وأسفرت باقى نتائج الجولة عن :

السكة الحديد – المصرية للاتصالات 2 / 2

وادى دجلة – منتخب السويس 3 – 2

الإعلاميين – إيسترن كومبانى 1 – 1

بورتو السويس – بتروجت 1 – 1

النصر – كهرباء الإسماعيلية 1 – 1.