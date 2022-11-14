شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن حرمان 987 مشجعا للأهلى من حضور مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهى حرمان عدد من جماهير النادى الأهلي من حضور المباريات على هامش المواجهة الأخيرة أمام الداخلية.

وتم حرمان 987 مشجعاً من النادى الأهلى من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعى خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفى حال تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

كما أعلنت الرابطة توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه لما بدر من جماهيرة تجاه أحد عناصر اللعبة خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، وفى حال تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.