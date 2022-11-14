شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستدعى مروان حمدى بدلا من مرموش لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مروان حمدى لاعب المصرى لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل.

وتعرض عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني لإصابة مع ناديه بالدوري أدت لاستبعاده من معسكر المنتخب.

فيما وصل مساء اليوم الاثنين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقام بدولة الكويت فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد. ويشارك محمد صلاح فى تدريبات المنتخب غدًا الثلاثاء فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا.