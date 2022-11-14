تعرف على قائمة أكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ كأس العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد نسخة مونديال كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر حدثاً فريداً، حيث سيتم تنظيمها لأول مرة في الشرق الأوسط.



وقد نجح 1200 لاعب في التسجيل أهدافاً في المونديال على مر العصور، لكن هناك 13 اسماً هم الأكثر تهديفاً في المونديال.



وتعد نسختا فرنسا 1998 والبرازيل 2014 الأكثر غزارة في التهديف، حيث بلغ إجمالي الأهداف المسجلة في كل منهما 171 هدفاً.



ويحمل جاست فونتين مهاجم منتخب فرنسا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة عندما سجل 13 هدفاً في عام 1958.



اللاعبون الأقرب إلى هذا السجل كانوا شاندور كوتسيس في نسخة 1954، بعد تسجيله 11 هدفاً، والألماني مولر في نسخة 1970 وسجل 10 أهداف، والبرتغالي أوزيبيو في نسخة 1966 وأحرز 9 أهداف.



وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وتنطلق بطولة قطر 2022 بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.



ويعد الألماني ميروسلاف كلوزه أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، برصيد 16 هدفاً.



واعتزل كلوزه اللعب دولياً عام 2014، بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم في البرازيل، إذ وصل لهدفه رقم 16 في نهائيات المونديال، لينفرد برقم قياسي كأكثر المسجلين، متفوّقاً على الظاهرة البرازيلية رونالدو الذي بحوزته 15 هدفًا.

وأحرز كلوزه، الذي يعد أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الألماني، 71 هدفاً في 137 مباراة.



وفيما يلي ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ:



1. ميروسلاف كلوزه – ألمانيا برصيد 16 هدفاً



2. رونالدو – البرازيل برصيد 15 هدفاً



3. جيرد مولر – ألمانيا الغربية برصيد 14 هدفاً



4. جاست فونتين – فرنسا برصيد 13 هدفاً



5. بيليه – البرازيل برصيد 12 هدفاً



6. ساندور كوتشيش – المجر برصيد 11 هدفاً



7. يورغن كلينسمان – ألمانيا برصيد 11 هدفاً



8. هيلموت راهن – ألمانيا الغربية برصيد 10 أهداف



9. جاري لينكر – إنجلترا برصيد 10 أهداف



10. جابرييل باتيستوتا – الأرجنتين برصيد 10 أهداف



11. تيوفيلو كوبياس – بيرو برصيد 10 أهداف



12. توماس مولر – ألمانيا برصيد 10 أهداف



13. جرزيجورز لاتو – بولندا برصيد 10 أهداف

(عربي بوست)