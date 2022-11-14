شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات طائرة الأهلى على الاتحاد فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0، فى الجولة الثالثة من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

كما تشهد هذه الجولة أيضا مواجهة الزمالك أمام الزهور فى السادسة مساءً.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.