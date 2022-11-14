شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتأخر بهدفين أمام المغرب فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب المغرب للناشئين على نظيره المصرى بهدفين دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا باستاد 5 جويلية بالجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما .

وتقدم المنتخب المغربى في الدقيقة السابعة من كرة عرضية لتسكن شباك الحارس عبد المنعم تامر دون تدخل أى لاعب فى الكرة، ثم عزز لاعبو أسود الأطلس بالهدف الثانى فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت البدل الضائع.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى المنتخبين، حيث ظهرت خطورة لاعبى الفراعنة عن طريق كل من أمير أيمن و على إيهاب و حسام حسن.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة يضم كل من :

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: عبدالرحمن على ، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو عبريال، علي إيهاب، مروان محمود، حسام حسن ، محمد عبد الناصر .

الهجوم: أيمن أمير .

وكان حقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز للتأهل لأمم أفريقيا.

يمتلك منتخب مصر للناشئين 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتونس فى المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات فى حال تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل فى حال تساوى 3 فرق فى النقاط.