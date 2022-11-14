شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل برنامج تدريب الإسماعيلي بفرمان جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية غدًا، الثلاثاء، فى الرابعة عصرًا، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة فاركو بمنافسات الدوري العام.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل إلتقاط الأنفاس بعد أداء مباراتين وديتين ضد أبو حماد وفريق شباب النادي مواليد 2001 فى إطار سلسلة تجاربه الحالية خلال فترة توقف المسابقة المحلية.

وقرر الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تعديل برنامج الفريق حيث سيخوض مرانه الجماعي يومي الأربعاء والخميس فى العاشرة صباحا بدلا من الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيحل ضيفًا على فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات الدوري.