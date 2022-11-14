الامارات | 25 لاعباً في قائمة منتخب الشباب استعداداً لمواجهة عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن منتخب الإمارات الوطني للشباب تحت 20 عاماً أمس تجمعه الداخلي المقام حالياً في دبي استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب العُماني يومي 18 و 20 نوفمبر الجاري في إطار تحضيراته الأولية للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2024 .

واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري 25 لاعباً للتواجد في هذا المعسكر وهم: عبدالرحمن طلال، خميس ناصر، زايد الفلاحي، ياسر علي (الوحدة) سيف المنهالي، خميس المنصوري (بني ياس) عبدالعزيز الأصبحي، ماجد المهيري، محمد جمعة (شباب الأهلي) فهد جاسم، مايد الكاس، نواف الياسي، حمدان الحمادي (الشارقة) محمد خالد، ربيع حسن، عتيق عصام، راشد المزروعي، سيف ناصر (الوصل) سيف المازمي، عيد الحمادي، حازم محمد، محمد الزعابي (العين) سعود البلوشي، محمد الحمادي (الإمارات) زايد فدعق (الجزيرة).