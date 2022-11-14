شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة محمد محمود وزياد طارق ورشدان فى تدريبات الأهلي الجماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، الاثنين، مشاركة الثلاثي محمد محمود وزياد طارق وعبد الرحمن رشدان والذين ابتعدوا عن المشاركة فى تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية، وفضل الجهاز الفني تصعيدهم للاستعانة بهم وتعويض الغيابات الكثيرة بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب.

وشارك الثلاثي محمود وزياد ورشدان في تدريبات فريق الشباب خلال الفترة الماضية، بسبب الزيادة العددية في قائمة الفريق الأول ورغبة الجهاز الفني في تقليل العدد المتاح لخوض التدريبات من أجل التركيز مع مجموعة محددة من اللاعبين.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات استشفائية في الجيم مع بداية فقرات المران استمرت لمدة ٤٥ دقيقة تحت إشراف اندريس اندويا مدرب أحمال الفريق .

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران على ملعب التتش.

وتحدث المدير الفني ومدير الكرة مع اللاعبين حول الإعداد للفترة المقبلة والبرنامج التدريبي الخاص باللاعبين.

وقاد كولر الفريق في فقرات بدنية متنوعة بالكرة وتدريبات فنية أخرى اعتمدت على مهارات اللاعبين الفردية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.



زياد طارق



عبد الرحمن رشدان



محمد محمود بالمران