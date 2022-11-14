شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من المشاركة فى تدريب الزمالك واختبار طبى لحسم موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة الدكتور محمد أسامة، من أجل تحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الزمالك التى ستقام بعد قليل.

ويجرى الجهاز الطبى الاختبار لشيكابالا لتحديد المرحلة التى وصل لها اللاعب بعد التأهيل بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الكتف، وغاب على إثرها عن التدريبات الجماعية لفريقه.

ومن المتوقع أن يسمح الجهاز الطبى للاعب بالانتظام فى التدريبات الجماعية بعدما خاض برنامجا تأهيليا مكثفا الفترة الماضية.

ويستأنف الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، حيث حصل الفريق على راحة من الخميس الماضي على أن يعودوا اليوم للتدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى فى 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصري مرة أخرى في بطولة الدوري فى نفس الأسبوع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.