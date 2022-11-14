بابا فاسيليو يعقد ورشة تدريبية لمدربى قطاع الناشئين فى غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول بنادى غزل المحلة، ورشة تدريبية لمدربي قطاع الناشئين بالنادي، الأربعاء المقبل، بحضور المدير الرياضي صابر عيد، ومدير قطاع الناشئين محمد جنيدى.

ويحاول مسئولو غزل المحلة استغلال خبرات وقدرات المدرب اليوناني ونقلها للمدربين والاستفادة منها فى قطاع الناشئين أيضا، لإعداد أجيال جديدة من اللاعبين المتميزين والاستعانة بهم فى الفريق الأول.

ومن جانب آخر، أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان والمقرر إقامتها 19 من الشهر الجارى والتي ستقام باستاد أسوان فى الثالثة عصرا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.