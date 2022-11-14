7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها موعد عودة الونش من إنجلترا، وتشكيل منتنخب الناشئين أمام المغرب، وتتويج ميار شريف ببطولة كولينا للتنس.

تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب فى مباراة حسم التأهل لأمم أفريقيا

أعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة المغرب، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة حاليا بالجزائر .

يعود فجر غدٍ الثلاثاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من الجراحة التى خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته فى وتر العضلة الخلفية.

توجت ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة كولينا التى تقام بتشيلى، بعد التغلب على منافستها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة 2/1 . قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، إرسال خطاب رسمى إلى وزارة الشباب والرياضة للاستفسار عن القرار الصادر بتأجيل الجمعية العمومية للنادى وإعادة الانتخابات عن منصب الرئيس.