شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد يهزم غينيا فى بطولة أفريقيا بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد على غينيا بنتيجة 29/22 فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا بالسنغال ليتأهلن إلى دور الثمانية.

وحقق منتخب مصر لسيدات كرة اليد على نظيره المغربى أمس بنتيجة 28/20 فى ثالث مواجهاته. وسبق وفاز منتخب سيدات كرة اليد على تونس بنتيجة 21/20 أمس فى ثانى لقاءاته بعد الخسارة من الكونغو بنتيجة 21/20 فى أول مواجهاته .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.