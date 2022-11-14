شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثى الزمالك الأجنبى إلى القاهرة للانتظام فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثلاثى الأجنبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، "التونسى حمزة المثلوثى والمغربى زكريا الوردى، والبنينى سامسون أكينولا" إلى القاهرة، بعد قضاء فترة الإجازة التى حصلوا عليها بفرمان من الجهاز الفنى.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الثلاثة فى التدريبات الجماعية للزمالك التى ستقام اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

يذكر أن السنغالى إبراهيما نداى لم يغادر القاهرة فى فترة الإجازة وفضل الاستمرار فى البرنامج التأهيلى المحدد له.

ويستأنف الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، حيث حصل الفريق على راحة من الخميس الماضي على أن يعودوا اليوم للتدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى فى 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصري مرة أخرى في بطولة الدوري فى نفس الأسبوع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.