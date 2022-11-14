شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل الكويت للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا بدولة الكويت، استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا الجمعة المقبل.

ويخوض منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانه اليوم الاثنين بكامل نجومه بعد وصول المحترفين للكويت استعداداً لودية بلجيكا.

وانضم تريزيجيه لمعسكر الفراعنة بالقاهرة، قبل أن يلحق بالبعثة أمس كل من محمد الننى نجم فريق أرسنال الإنجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق ألانيا سبور التركي و طارق حامد وأحمد حجازى ثنائي اتحاد جدة السعودي.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.



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