شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود فجر الثلاثاء إلى القاهرة بعد جراحة وتر الخلفية فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فجر غدٍ الثلاثاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من الجراحة التى خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته فى وتر العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يصل اليوم "الونش" إلى القاهرة فى الخامسة فجر الثلاثاء، ومعه التقرير الطبى من الطبيب الذى أجرى له العملية الجراحية بعد قطع وتر العضلة الخلفية، من أجل أن يحدد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له فى الفترة المقبلة.

ويغيب محمود حمدى الونش عن الزمالك لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد إجراء جراحة وتر الخلفية في إنجلترا بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.