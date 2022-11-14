شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يتحدث عن باسم مرسى وصالح جمعة وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ثقته فى الثنائي باسم مرسي وصالح جمعة فى استعادة مستواهما المعهود، مشيرًا إلى أن الثنائي يتمتعان بخبرات كبيرة ويحتاجان فقط للجاهزية البدنية بشكل أكبر وسيكونا قادرين على التألق من جديد.

وأضاف جاريدو، فى تصريحاته لموقع الإسماعيلى الرسمى، "صالح جمعة لديه مهارة وفنيات عالية، وأنا سعيد أن أراه يتناغم ويلعب مع الفريق، خاصة أن يخوض تدريبات مكثفة على الصعيد الفردي والجماعي، أما عن باسم مرسي فقد تعرض للإصابة مؤخرًا وسيعود للتدريبات سريعاً".

وبسؤاله عن عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي أجاب المدرب الإسباني، "هو لاعب مميز ومحترف ويقدم مستوى جيدا مع الفريق لكنه يحتاج للتركيز بشكل أكبر فأنا اعتبره من أفضل اللاعبين في الدوري المصري".

واستكمل تصريحاته، "التدريبات والمباريات تمنحني التحليل الواقعي للاعبين وأنا متفائل لأن أرى أداء ومستوى أفضل في خطوط الفريق الثلاثة".

وأنهى جاريدو حديثه قائلا، "الدوري المصري حاليا مستواه أفضل والملاعب باتت أجمل عن فترة تواجدي سابقاً منذ سبع مواسم فالآن أصبحت أكثر خبرة في أفريقيا وسعيد جدا بالعمل في مصر".