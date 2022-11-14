شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل عبد الشافى عن الانتهاء من برنامجه التأهيلى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلى المحدد من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التى يعانى منها اللاعب فى الركبة.

ويخوض عبد الشافى البرنامج التأهيلى لمدة تتراوح ما بين أسبوع لـ10 أيام، قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويعود الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، حيث حصل الفريق على راحة من الخميس الماضي على أن يعودوا اليوم للتدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى فى 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصري مرة أخرى في بطولة الدوري فى نفس الأسبوع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.