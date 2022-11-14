شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بعد التتويج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة: "عاش يا أهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هنا جودة، لاعبة طاولة النادى الأهلى والمنتخب، بالتتويج ببطولة الجمهورية للناشئات، تحت 17 و 19 عاما. ونشرت هنا جودة صورتها مع كأس البطولة وعلقت عليها : "عاش يا أهلى".

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز النادي الأهلي بمسابقتي الناشئين والناشئات تحت 17 عاما، عقب التغلب على نادي الزمالك في النهائي 3-2.

ونجح نادي القناة في الفوز بالمركز الثالث لمسابقة ناشئات تحت 17 عاما وجاء سبورتنج في المركز الرابع، فيما حصد سبورتنج المركز الثالث لمنافسات ناشئين تحت 17 عاما وحل الإسماعيلي رابعا.

ومثل ناشئات الأهلي تحت 17 عاما كلا من "هنا جودة، وكنزي هيثم، و چنى محمد، وحبيبة البسومي، وچنى رأفت، ومريم حسين، وشهد أكرم ورضوى هاني رضا" تحت قيادة هشام إسماعيل مدرب الفريق.

وتكون فريق ناشئين الأهلي تحت 17 عاما من "مؤمن صلاح، وياسين وائل، ومحمد عبد العزيز، وياسين ياشر، ويوسف السيد، ومحمد أحمد، حمزة خالد وعمر هاني" ومعهم محمد عبد الحميد مدربا.

وعلى صعيد مسابقة 19 عاما بنات، توج الأهلي باللقب على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني بالفوز 3-0، وجاء سموحة ثالثا والقناة بالمركز الرابع، ومثل القلعة الحمراء في البطولة" هنا جودة، وفريدة عبد الناصر، ورؤى الناغي، وسارة ياسر، وچنى محمد، ونور علاء، ودنيا أحمد وكنزي هيثم" ويدرب الفريق محمود حامد.

وفي بطولة تحت 19 عاما للشباب، حصد الأهلي اللقب وجاء الزمالك ثانيا قبل بتروجيت الثالث والإسماعيلي الرابع، وشهدت قائمة الفريق صاحب المركز الأول تواجد كلا من "مروان جمال، وزياد وليد، وعمر أيمن، وياسين وائل، وياسين جابر، ومؤمن صلاح، ومحمد عبد العزيز ويحيى خالد" والمدرب أحمد عبد السلام.