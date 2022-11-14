شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يدرب لاعبى المقاولون على ركلات الجزاء استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على تدريب اللاعبين على ركلات جزاء على هامش تدريبات ذئاب الجبل داخل معسكرهم المقام حاليا استعدادا لمواجهة الأهلي فى كأس مصر.

ورفع شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، درجة التأهب فى تدريبات المقاولون العرب، استعداداً للقاء المرتقب مع النادي الأهلي، والمقرر له 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يسعى المقاولون العرب إلى تحقيق مفاجأة أمام الفريق الأحمر.

وسادت حالة من الجدية والتركيز في تدريبات المقاولون العرب، وعقد شوقي غريب عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وتصحيح أخطاء المباريات الماضية.

وكان المقاولون العرب قد فاز ودياً على فريق سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في إطار استعداد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس مصر.