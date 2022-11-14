شكرا لقرائتكم خبر عن السولية بعد الانتظام فى تدريبات الأهلى: العودة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، بعودته مرة أخرى للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد شفائه من الإصابة العضلية التى لحقت به مؤخرا.

ونشر السولية عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له من ملعب التتش، وعلق قائلا: "العودة للعمل ..back to work يلا يا أهلى".

وكان السولية قد تعرض لإصابة عضلية قبل أن ينهي برنامجه التأهيلي والعلاجي وشارك قبل فترة الراحة فى جزء من التدريبات الجماعية. وانتظم السولية فى فقرات المران البدنية والفنية كاملة بعد تعافيه من الإصابة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

وحدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مرانا صباحيا وآخر عصر غدٍ الثلاثاء فى إطار تنفيذ البرنامج البدنى المحدد للاعبين.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها 27 من الشهر الجارى.