شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب فى مباراة حسم التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة المغرب، بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة حاليا بالجزائر .

تنطلق المباراة فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتقام على ملعب 5 جويلية.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: عبدالرحمن على ، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو عبريال، علي إيهاب، مروان محمود، حسام حسن، محمد عبد الناصر .

الهجوم: أيمن أمير .

وكان حقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز للتأهل لأمم أفريقيا.

يمتلك منتخب مصر للناشئين 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتونس فى المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات فى حال تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل فى حال تساوى 3 فرق فى النقاط.