شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة حسم تأهل منتخب الناشئين لأمم أفريقيا أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للناشئين مع نظيره المغربى اليوم ضمن مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة حاليا بالجزائر.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مباراة حسم تأهل منتخب الناشئين لأمم أفريقيا أمام المغرب..

ما موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب؟

تنطبق المباراة فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتقام على ملعب 5 جويلية.

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب الناشئين أمام المغرب؟

استقر محمد وهبة، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2006، على التشكيل الذى يخوض المباراة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر .

الدفاع: محمد عبد المنعم، محمد نبيه، أحمد عابدين، إبراهيم عادل .

الوسط: تيبو جبريال، علي إيهاب، مروان محمود، عمر معوض، عمر خضر .

الهجوم: أيمن أمير.

ما نتائج منتخب الناشئين فى تصفيات أمم أفريقيا؟

وحقق منتخب مصر الفوز على تونس بثلاثية مقابل هدف، وخسر قبلها أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفراعنة الصغار للفوز للتأهل لأمم أفريقيا.

ما هى فرص تأهل منتخب الناشئين لكأس أمم أفريقيا؟

يمتلك منتخب مصر للناشئين، بقيادة محمد وهبة، 3 نقاط بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما تتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، وليبيا فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتونس فى المركز الأخير دون رصيد.

وتحسم المواجهات المباشرة المتأهل من التصفيات فى حال تساوي النقاط بين فريقين، بينما فارق الأهداف سيحسم المتأهل فى حال تساوى 3 فرق فى النقاط.