سيدات مصر يتأهلن لربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل منتخب مصر للسيدات إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على غينيا بنتيجة (29-22).

بهذا الفوز رفع منتخب مصر للسيدات رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، التي يتصدرها منتخب الكونغو.

وكان منتخب مصر تعرض للهزيمة أمام الكونغو، قبل الفوز على تونس والمغرب وغينيا.

وضرب منتخب سيدات مصر موعدا مع وصيف المجموعة الثالثة (السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار).

ويحتاج المنتخب المصري لبلوغ الدور نصف النهائي في البطولة الأفريقية من أجل التأهل إلى بطولة العالم 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل.