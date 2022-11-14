رسميًا.. رابطة الأندية تعاقب عددًا من جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الإثنين، عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقررت رابطة الأندية حرمان عدد من جماهير النادي الأهلي من الحضور للمدرجات على هامش المواجهة الأخيرة أمام الداخلية.

وأكدت الرابطة، حرمان عدد 987 مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الفريق أمام الداخلية، وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا أمام الداخلية في الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 4-1.

وقد أعلنت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية على الاتحاد السكندري على هامش مباراته أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3-1.

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وخلفه الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط.