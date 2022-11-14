تقارير: مانشستر يونايتد ينوي معاقبة كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

ينوي نادي مانشستر يونايتد، بحسب آخر التقارير الصحفية الواردة اليوم الإثنين، توقيع غرامة مالية، قدرها مليون جنيه إسترليني، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، في تقرير لها، إلى أنه من المنتظر أن يغرم مانشستر يونايتد، رونالدو، مليون جنيه إسترليني، بسبب المقابلة الإعلامية، ما يعادل أجر أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن "تيليجراف"، أن المسئولين في الشياطين الحمر بصدد مناقشة مستقبل كريستيانو رونالدو، خلال فترة توقف المنافسات بسبب كأس العالم.

وشددت على أن يونايتد لا يمانع إطلاقًا، التخلي عن خدمات كريستيانو رونالدو، مقابل الحفاظ على استقرار المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، أكد في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لا يحترم تين هاج، في ظل أن المدرب الهولندي لا يكن له احترامًا، مضيفًا أنه شعر بالخيانة في مانشستر يونايتد، كما يرى أن النادي يسير في طريق غير صحيح.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة.