مصدر لمصراوي: الزمالك يدرس تأهيل الونش في قطر أو الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة محمود الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن محمود حمدي الونش سيعود إلى القاهرة خلال ساعات بعد جراحة الأوتار.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك يدرس سفر اللاعب محمود حمدي الونش إلى قطر أو الإمارات لبدء مرحلة التأهيل.

وقبل أيام، أجرى محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في وتر الخلفية، في إنجلترا.

وأصيب الونش في مباراة الزمالك وسموحة، ليخرج في الدقيقة 30 ويشارك بدلاً منه الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.