مارسيليا يعلن عن طبيعة إصابة أمين حارث

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن إصابة لاعبه المغربي أمين حارث في الرباط الصليبي.

وتعرض أمين حارث لإصابة في مباراة فريقه أمام موناكو مساء أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وقال مارسيليا في بيان رسمي إن أمين حارث يعاني من التواء في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب المغربي يجري الفحوصات الطبية لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته، وسيتبع اللاعب بروتوكول الرعاية الملائمة.

وبهذا لن يتمكن حارث من المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الحالي.

وينافس منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022، بجوار منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.