منتخب قطر.. عبور القارات من أجل كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يشارك المنتخب القطري الأول لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بمنافسات كأس العالم، عندما يتستضيف في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، مونديال 2022.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت قطر ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم، إلى جانب منتخبات هولندا، الإكوادور والسنغال.

18 مباراة في 3 بطولات.. قطر تعبر القارات من أجل كأس العالم



وأعلن فيفا في نهاية عام 2010، استضافة قطر، منافسات كأس العالم 2022، ما أتاح أمام المسئولين، فرصة ذهبية، مدتها 12 عامًا، من أجل تجهيز منتخب قوي، قادر على تشريف الكرة العربية.

بالفعل، بدأ القطريون بتأسيس أكاديمية "اسباير" الرياضية، في العمل على صناعة منتخب جديد.

أكاديمية اسباير، التي كلفت قطر ما يقرب من مليار دولار أمريكي، تتضمن العديد من المرافق الرياضية، مثل ملاعب كرة القدم، حمامات السباحة الأولمبية وغيرها، إلى جانب تواجد أول مستشفى طب رياضي في الشرق الأوسط، مستشفى أسبيتار.

وأشار المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب قطر، إلى أن 18 من أصل 26 لاعبًا في قائمة كأس العالم 2022، تخرج من أكاديمية اسباير الرياضية.

واستطاع المنتخب القطري، أن يعبر القارات في آخر 3 سنوات، من أجل استعداد أفضل لكأس العالم، بعدما شارك في منافسات رسمية، بأمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية وأوروبا، على الترتيب.

- قطر في كوبا أمريكا.. 3 مباريات

قبل منتخب قطر، دعوة اتحاد الكرة في قارة أمريكا الجنوبية، "كونميبول"، من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي حصد البرازيل، لقبها.

وشارك العنابي بـ3 مباريات في دور المجموعات، تعادل أمام باراجواي (2-2)، قبل الخسارة على يد كولومبيا والأرجنتين، على الترتيب، ليودع سريعًا، كوبا أمريكا، لكن مع الحصول على خبرة اللعب أمام المنتخبات اللاتينية.

- قطر في الكونكاف.. 5 مباريات

وفي صيف 2021، شد القطريون، الرحال إلى قارة أمريكا الشمالية من أجل المشاركة في مسابقة الكأس الذهبية.

وتمكن فريق سانشيز من التأهل إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية (1-0)، لكن المحصلة كانت مقبولة، بالنظر إلى الفوز في الأدوار السابقة، 3 مباريات مع تعادل وحيد.

- قطر في أوروبا.. 10 مباريات

خاض المنتخب القطري، التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مع اعتبار المباريات التي يشارك فيها، ودية.

على مدار 9 أشهر، بالتحديد في الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر من العام نفسه، واجه المنتخب القطري، 5 منتخبات أوروبية، ذهابًا وإيابًا، نجح خلالها في الفوز 3 مرات، مقابل التعادل في 3 مناسبات أخرى، والخسارة في 4 لقاءات.