نجم أستراليا السابق يتوقع تأهل السنغال لنصف نهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

توقع نجم كرة القدم الأسترالية السابق وسفير كأس العالم 2022 في قطر، تيم كاهيل، أن يشهد مونديال قطر تتويج المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه على حساب منتخب بلجيكا في المباراة النهائية باستاد لوسيل في 18 نوفمبر الجاري.

وقال أسطورة كرة القدم الأسترالية في مقابلة لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة المونديال، إن مونديال قطر، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، سيسجل أفضل ظهور لمنتخب أستراليا في تاريخ مشاركاتها المونديالية، وتنبأ بأن يفجر منتخب بلاده مفاجأة مدوية بإقصاء ليونيل ميسي ورفاقه بالمنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر.

وأضاف كاهيل، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم "آمل أن ينجح منتخب بلادي في تحقيق هذه المفاجأة. سنصل إلى دور الثمانية عبر بوابة منتخب التانجو، إن نجحنا في إيقاف خطورة ليونيل ميسي."

وحملت توقعات الهداف التاريخي لأستراليا تفاؤلا كبيرا تجاه أداء المنتخبات الأفريقية في المونديال، خاصة منتخب السنغال، الذي تنبأ كاهيل أن يواصل مشواره حتى الدور قبل النهائي قبل أن يصطدم بمنتخب البرازيل.

وقال كاهيل "عندما تنظر إلى لاعبي السنغال والكاميرون وغانا، تجد العديد منهم يلعبون في أفضل دوريات كرة القدم بالعالم، فضلا عن أن هذه الدول تزخر دائما بمواهب كروية مميزة. وسيمثل مونديال قطر نسخة استثنائية من كأس العالم إن خرج أحد المنتخبات الأفريقية عن المألوف وفاز بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ القارة، وكسر احتكار منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية للقب البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى في 1930".

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، توقع سفير كأس العالم أن يتأهل منتخبا قطر والسعودية للمراحل الإقصائية، وتنبأ بأن يحقق المنتخب القطري (العنابي) مفاجأة كبرى بهزيمة منتخب إنجلترا في دور الستة عشر، وقال "لقد لعبت في إنجلترا، ولكني أقيم في دولة قطر وأعمل في أكاديمية أسباير. وتوقعي بفوز المنتخب القطري على نظيره الإنجليزي اختيار قد تحركه العاطفة من قبيل مساندة الطرف الأقل حظا في الفوز، لكن العنابي يمتلك ما يؤهله لتحقيق المفاجأة."

ويتوقع نجم إيفرتون الإنجليزي السابق أن يجمع النهائي بين منتخبي البرازيل وبلجيكا في مباراة مثيرة على أرضية ملعب استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف متفرج.

وقال كاهيل "أنا من كبار مشجعي المنتخب البلجيكي فنيا وإداريا، ولكن البرازيل الآن أقوى منتخب في العالم، وقد شهد العالم مؤخرا إعلان قائمة لاعبي الفريق المشاركين في المونديال، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ما يجعل فرص السامبا في الفوز باللقب أكبر من أي منتخب آخر."

وبعيدا عن توقعاته لنتائج المنتخبات، رشح كاهيل النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في المونديال، وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، قائد توتنهام الإنجليزي، للفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، كما اختار حارس مرمى المنتخب البلجيكي تيبو كورتو، نجم ريال مدريد الإسباني، للفوز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى.

وتأهل منتخب أستراليا إلى مونديال قطر 2022 بعد فوزه على منتخب بيرو في مباراة مثيرة جمعت بينهما في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم، في استاد أحمد بن علي بالدوحة، في يونيو الماضي.

وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الأسترالي لنهائيات كأس العالم، والسادسة في تاريخه، وكانت أفضل نتائجه في مونديال ألمانيا 2006 عندما تأهل إلى دور الستة عشر، قبل أن يطيح به المنتخب الإيطالي، الذي واصل مسيرته للفوز بلقب البطولة.

وتتنافس أستراليا في مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس، ويستضيف استاد الجنوب جميع مباريات منتخب أستراليا في دور المجموعات.

ويستهل المنتخب الأسترالي مشواره في البطولة بمواجهة فرنسا بطل العالم يوم 22 نوفمبر، ثم مباراته مع تونس بعدها بأربعة أيام، قبل لقاء الدنمارك يوم 30 نوفمبر، في ختام منافسات المجموعة.