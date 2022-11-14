الشقيقان آيو على رأس قائمة غانا في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني أوتو أدو، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العالم 2022.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت غانا في المجموعة الثامنة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات البرتغال، أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وشهدت قائمة غانا، استدعاء الشقيقان أندريه وجوردان آيو، مع تواجد عدد من الأسماء المنضمة حديثًا، مثل إينايكي ويليامز، مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني، وطارق لامبتي، ظهير أيمن برايتون الإنجليزي.

ونستعرض لكم في السطور التالية، قائمة غانا في كأس العالم:

- حراسة المرمى: عبد النور الدين، لورنس أتي زيج، إبراهيم دانلاند

- الدفاع: دينيس أودو، طارق لامبتي، أليدو سيدو، دانيال أمارتي، جوزيف أودو، ألكسندر دجيكو، محمد ساليسو، عبد الرحمن بابا، جوناثان مينساه

- الوسط: توماس بارتي، أندريه أيو، إليشا أووس، ساليس عبد الصمد، محمد قدوس، دانيل كوفي كيريه

- الهجوم: دانيال أفري، كمال الدين سليمانا، عبدول إسحاقو، عثمان بوكاري، إينياكي ويليامز، أنطوان سيمينو، جوردان آيو، كمال سواه

ويبحث منتخب النجوم السوداء عن الثأر من أوروجواي في كأس العالم 2022، بعدما تمكن رفاق لويس سواريز من التأهل على حساب غانا في دور ربع النهائي في مونديال 2010.