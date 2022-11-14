"مازالت هناك تحديات".. أول تعليق لراموس بعد استبعاده من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، أن استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2022 كان صعبًا، لكنه شدد على أن ذلك "لن يؤثر على شغفه".

ولم يدخل راموس ضمن قائمة الـ26 لاعبًا التي أعلنها لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم بقطر.

ويغيب راموس عن منتخب إسبانيا في كأس العالم لأول مرة منذ أن بدأ اللعب على المستوى الدولي، علمًا بأنه غاب أيضًا عن بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

وكتب راموس، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، اليوم الإثنين، "الموسم الماضي كان صعبًا بسبب الإصابات ومحاولة التأقلم على نادٍ جديد ومدينة جديدة، عملت على الناحيتين البدنية والنفسية كي أتعافى وأشعر بنفسي مجددًا، مستعينًا بالأهداف والدوافع التي حددتها".

وأضاف المدافع المخضرم "لحسن الحظ أستطيع أن أقول إن هذا الموسم استطعت أن أجد نفسي من جديد، وأستمتع بكرة القدم وفريقي ومدينة رائعة مثل باريس".

وتابع "بالنسبة لكأس العالم، بالطبع كان أحد الأحلام الكبيرة التي كان عليّ تحقيقها، كان من الممكن أن تكون النسخة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ سأشاهده من منزلي".

وواصل قائد ريال مدريد السابق "الاستبعاد من كأس العالم أمر صعب، لكن الشمس تشرق كل يوم، بالتأكيد لن يتغير شيء بالنسبة لي، لا عقليتي ولا شغفي ولا ثباتي ولا الجهد والتفاني ولا التفكير في كرة القدم على مدار الـ24 ساعة، هذا هو الشعور الذي أردت أن أشاركه معكم اليوم".

واختتم راموس الفائز مع إسبانيا بمونديال 2010 "شكرا للجميع على الحب، مازالت هناك أهداف وتحديات، وأتمنى التوفيق لمنتخب إسبانيا في كأس العالم".

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم، بجانب منتخبات ألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.

ويبدأ منتخب الماتادور مشواره في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا على ستاد الثمامة يوم 23 نوفمبر الجاري.