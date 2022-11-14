شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للإسكواش يعتمد قائمة منتخب مصر للسيدات النهائية ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش قائمة المنتخب الوطني للسيدات، التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للإسكواش 2022، والتي تستضيفها مصر حيث تقوم فرق من جميع أنحاء العالم باختيار بعض من أفضل لاعبي العالم.

وتقام البطولة في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر وستضم 17 فريقًا ، هي بطولة دولية تُقام كل عامين وتشهد تنافس فرق من أربعة لاعبين من كل دولة في أفضل المواجهات بين ثلاث مباريات.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي: الطيب، ونور الشربيني، ونوران جوهر، سيدافعون عن لقب بطولة العالم للسيدات 2018 ، إلى جانب هانيا الحمامي.

ويعتبر المنتخب الوطني هو أقوى المنتخبات المشاركة حيث يضم أربعة من أفضل ستة لاعبين في العالم، وهم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تعد هي المصنفة الأولى عالميا، ونور الشربيني المصنفة الثانية ولاعبة سبورتنج، والتي فازت ببطولة العالم للفرق 2016 و 2018 ، والمصنفة رقم 3 عالمياً هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة ، والمصنفة السادسة نور الطيب.

وقرر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، تعيين إنجي خيرالله بطلة الاسكواش المعتزلة، مديرا فنيا لمنتخب السيدات في بطوله العالم للسيدات.

إنجي خير الله وُلدت في 5 ديسمبر 1981، واحتلت المرتبة 33 في التصنيف العالمي في مايو 2011 ووصلت إلى مستوى عالٍ من الاحترافية، باحتلالها المرتبة 11 في يوليو 2010.

وكانت خير الله قد احتلت مركز الصدارة في 1999 عندما فازت مع أمنية عبد القوي وإيمان الأمير بلقب فريق الناشئين العالمي، كما وصلت هي نفسها إلى دور نصف النهائي في مسابقات فردي