شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات نصف نهائى دورى كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى المرتبط رجال، والتى تقام يومى 16 و18 نوفمبر الجارى بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقى فى الدور نصف النهائي فرق الأهلى مع الزمالك، والجزيرة مع الاتحاد، حيث تقام مباريات المرتبط فى الواحدة ظهرا، بينما تقام مباراة الرجال فى الخامسة والنصف.

وفيما يخص مباريات الدور النهائي من البطولة فتقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى.

يذكر أن نهائى دورى المرتبط سيدات يقام غدا بين الأهلى وسبورتنج بصالة استاد القاهرة، بينما يلتقى الجزيرة وسموحة على المركزين الثالث والرابع من نفس البطولة.