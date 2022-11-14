شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخوض وديتين غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مباراتين وديتين غدًا، الثلاثاء، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري. ويلتقي فريق فاركو مع فريق الشباب مواليد 2001 فى الثانية ظهرًا، فيما سيواجه فريق المجد فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب الفرعي.

جدير بالذكر أن فاركو سيواجه نظيره الإسماعيلي يوم 23 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي فاركو المركز السادس بمسابقة الدوري بعد مرور 3 جوالات برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.

وتولى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربع هزائم.