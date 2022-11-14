شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية واجتماع مع كولر وتأهيل متولى وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون. وخاض اللاعبون فقرة تدريبات استشفائية فى الجيم مع بداية فقرات المران استمرت لمدة 45 دقيقة تحت إشراف أندريس أندويا مدرب أحمال الفريق.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع الاعبين قبل انطلاق فقرات المران على ملعب التتش. وتحدث المدير الفني ومدير الكرة مع اللاعبين حول الإعداد للفترة المقبلة والبرنامج التدريبي الخاص باللاعبين.

وقاد كولر الفريق فى فقرات بدنية متنوعة بالكرة وتدريبات فنية أخرى، اعتمدت على مهارات اللاعبين الفردية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر والمحدد لها 27 من الشهر الجارى.