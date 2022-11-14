ألمانيا تعلن إصابة شتيجن قبل كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

كشف المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن، قبل أقل من أسبوع على انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أوقعت ألمانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات إسبانيا، كوستاريكا واليابان.

وأشار حساب المنتخب الألماني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن تير شتيجن، شعر بآلام في المعدة، لذا لن يتمكن من السفر مع البعثة المتجهة إلى سلطنة عمان.

وأوضح منتخب ألمانيا، أن شتيجن بصدد أن ينضم إلى بعثة كأس العالم، فور تعافيه من الآلام التي يشعر بها.

ويخوض المنتخب الألماني الذي ودع كأس العالم 2018 من دور المجموعات، مباراة ودية، بعد غد الأربعاء، ضد عمان، قبل التوجه إلى قطر.